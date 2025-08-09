Умер народный артист России Иван Краско

Иван Краско скончался на 95-м году жизни в субботу, 9 августа. «Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — говорится в сообщении. 3 августа стало известно о госпитализации актера в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти его не удалось. Иван Краско известен по нескольким десяткам фильмов. Наиболее знакомыми зрителям стали его роли в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».

Умер народный артист России Иван Краско. О трагическом событии в соцсетях сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков.

Иван Краско скончался на 95-м году жизни в субботу, 9 августа.

«Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет», — говорится в сообщении.

По данным РЕН ТВ, 3 августа стало известно о госпитализации актера в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти его не удалось.

Иван Краско известен по нескольким десяткам фильмов. Наиболее знакомыми зрителям стали его роли в кинокартинах «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка».