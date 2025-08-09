Россияне смогут увидеть полярное сияние

В настоящее время над территорией страны второй вечер подряд формируется заметный полярный овал. Благоприятные условия для наблюдения уже присутствуют в восточных регионах страны, где зашло Солнце. Отмечается, что если геомагнитная обстановка сохранится на текущем возмущенном уровне еще 3-4 часа, возможности для наблюдения появятся также в европейской части страны.

Россияне смогут увидеть полярные сияния. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал «RZNASTRO | Раздаем космос»