Россиянам предложили давать дополнительные отпуска за сдачу нормативов ГТО

Депутаты внесут соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Кроме того, депутаты предложили освобождать от работы сотрудников в день сдачи ГТО. Также хотят обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом, например, организовывать перерывы в течение рабочего дня для выполнения производственной гимнастики.

Депутаты во главе с Леонидом Слуцким внесут в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять россиянам дополнительные оплачиваемые дни отпуска за сдачу нормативов ГТО. Об этом 9 августа сообщило РИА Новости.

Кроме того, депутаты предложили освобождать от работы сотрудников в день сдачи нормативов.

Также хотят обязать работодателей предоставлять условия для занятия спортом, например, организовывать перерывы в течение рабочего дня для выполнения производственной гимнастики.