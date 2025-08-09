Первокурсников РГУ призвали установить мессенджер МАХ до 11 августа

Отмечается, что на платформе МАХ создан общий чат первокурсников. Попасть в него можно через личный кабинет на «Госуслугах». Как заверили в вузе, в чате можно будет найти всю необходимую для обучения информацию, а также общаться с однокурсниками и руководством.

Первокурсников РГУ имени С. А. Есенина призвали установить мессенджер МАХ до 11 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале вуза.

Отмечается, что на платформе МАХ создан общий чат первокурсников. Попасть в него можно через личный кабинет на «Госуслугах».

Как заверили в вузе, в чате можно будет найти всю необходимую для обучения информацию, а также общаться с однокурсниками и руководством.