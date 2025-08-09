Павел Малков: Здесь, на берегах реки Вожи, совершили ратный подвиг наши предки

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 647-й годовщине победы в битве на реке Воже. Состоялся военно-исторический фестиваль, организованный в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 647-й годовщине победы в битве на реке Воже. Состоялся военно-исторический фестиваль, организованный в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщила пресс-служба облправительства.

Губернатор Павел Малков поучаствовал в литии во славу русского воинства, которая состоялась около Стелы в честь Победы на реке Воже. Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. К мемориалу возложили Гирлянду Воинской Славы и цветы. В честь героев Отечества дан троекратный ружейный салют. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

На военно-историческом фестивале, в котором приняли участие тысячи гостей, выступил губернатор региона Павел Малков, и подчеркнул большое значение героических событий, которые произошли в окрестностях в 1378 году.

«Именно здесь ратный подвиг совершили наши предки — защитники русской земли. Показали пример мужества и отваги, воинского мастерства и готовности отдать свою жизнь за Родину. И одержали первую важную победу в противостоянии с Золотой Ордой. Наш фестиваль проводится в честь героев той битвы», — сказал губернатор.

Павел Малков отметил, что проект развивается и привлекает все больше молодежи и семей с детьми из разных регионов страны.

Участник спецоперации Роман Иголкин отметил, что фестиваль проходит на священной земле, где воины прошлого отстояли свободу и независимость страны.

«Как и тогда, сейчас наши земляки защищают Отечество на фронтах специальной военной операции. И мы обязаны помнить подвиг предков, чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину», — подчеркнул он.

Губернатор вместе с жителями и гостями Рязанской области посетил деревню реконструкторов, которая организована на фестивале впервые. Организаторы воссоздали быт и военное искусство русских дружин. Прошли показательные выступления дружинников и всадников, сражения кавалерии, традиционные игры и хороводы.

Павел Малков осмотрел и другие фестивальные площадки. В частности, была представлена экспозиция, посвященная событиям 1378 года, работали мастер-классы по древнерусским ремеслам: скорняжному делу, гончарству, чеканке монет, кузнечному мастерству, женскому рукоделию, а также основам древнерусской письменности.

Был организован лекторий от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и подготовлена экскурсионная программа по археологическим раскопкам. Состоялся концерт «История Вожской битвы», выступления фольклорных групп, московских и рязанских артистов.