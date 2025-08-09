Опубликованы подробности возгорания «ГАЗели» в Рязани
Информация о пожаре на Северной окружной дороге поступила 8 августа в 8:53. «ГАЗель» тушили пять человек, две единицы спецтехники. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Пострадавших нет. Напомним, на месте происшествия из-за пожара собралась крупная пробка. Очевидцы публиковали кадры.
