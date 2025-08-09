Опубликован прогноз погоды на 10 августа в Рязанской области

В области будет переменная облачность. Ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Днем осадков не будет. Ветер прогнозируют западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +9…+14°С, днем — +20…+25°С.