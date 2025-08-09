Микрорайон в Рязани остался без света
В микрорайоне Канищево утром 9 августа отключили свет. Об этом РЗН. инфо сообщили в городских электросетях.
Света нет по адресам:
- Советская;
- Колхозная;
- Вишневый переулок;
- Ленпоселок;
- 1 Мая.
Восстановить подачу электричества планируют в течение двух часов с момента отключения.