МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
Днем 9 августа с сохранением до конца суток на территории Рязанской области местами ожидаются грозы, в отдельных районах прогнозируют ливень, град, шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Соответствующая информация размещена на официальном сайте регионального ведомства.
