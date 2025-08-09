Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль устроила прогулку на лошадях по Оке

«Безмерно благодарна за такие моменты, проведенные верхом на лошади. Лучшего места и не придумаешь. Огромное спасибо Сергею, Ангелине, Наташе и их лошадям», — написала она.