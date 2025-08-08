ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины за неделю

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады БПЛА большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников. За прошедшие семь дней освобождены 2 населенных пункта, потери ВСУ составили до 8725 человек.

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины за неделю. Об этом сообщает Минобороны.

Отмечается, что удары наносились высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады БПЛА большой дальности, инфраструктура военного аэродрома, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских националистов и иностранных наемников.

За прошедшие семь дней освобождены 2 населенных пункта, потери ВСУ составили до 8725 человек.