В России предложили предоставить многодетным семьям туристический кешбэк
Российским многодетным семьям становится сложнее путешествовать внутри страны из-за роста цен. Депутаты партии «Новые люди» предложили ввести туристический кешбэк, направив обращение премьер-министру Михаилу Мишустину. Они считают, что такая мера повысит доступность путешествий для многодетных, малообеспеченных семей и семей с детьми-инвалидами, поддерживая развитие семейного туризма. Ранее успешно действовавшие программы туристического и детского кешбэков подтвердили эффективность подобного подхода.

Российские многодетные семьи сталкиваются с растущими ценами на путешествия, что делает внутренний туризм практически недоступным для них. По этой причине в стране следует внедрить адресные меры господдержки, в том числе «туристический кешбэк». Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на партию «Новые люди».

Депутаты обратились к председателю правительства Михаилу Мишустину с данной инициативой.

Они подчеркнули необходимость повышения доступности внутреннего туризма для многодетных и малообеспеченных семей, а также для семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Депутаты отметили, что реализация данной инициативы поможет создать более благоприятные условия для развития семейного туризма в стране, что соответствует социальной политике Российской Федерации.

В обращении парламентарии указали на успешный опыт программ «туристического кешбэка» и «детского кешбэка», которые действовали в 2020—2022 годах и позволили многим россиянам отправиться в путешествие с детьми, значительно экономя при этом средства.