В Госдуме предложили разрешить передавать по наследству аккаунты в соцсетях

Авторы инициативы предложили ввести понятие «цифровое наследство». Гражданин сможет оставить в наследство криптовалюту, аккаунты соцсетей, почт и других сервисов. Механизм предложили внедрить в уже действующие цифровые сервисы, такие как портал «Госуслуги». По словам депутатов, это даст гражданам возможность управлять цифровыми активами. Нотариусам же, как уточнили в законопроекте, он поможет эффективно оформлять последнюю волю наследодателей.