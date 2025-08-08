Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В Госдуме предложили разрешить передавать по наследству аккаунты в соцсетях
Депутаты Госдумы Сардана Авксентьева, Александр Демин и Антон Ткачев предложили сделать цифровое наследство частью законодательства и разрешить передачу аккаунтов наследникам. Об этом 8 августа сообщил 360.ru.

Авторы инициативы предложили ввести понятие «цифровое наследство». Гражданин сможет оставить в наследство криптовалюту, аккаунты соцсетей, почт и других сервисов.

Механизм предложили внедрить в уже действующие цифровые сервисы, такие как портал «Госуслуги». По словам депутатов, это даст гражданам возможность управлять цифровыми активами. Нотариусам же, как уточнили в законопроекте, он поможет эффективно оформлять последнюю волю наследодателей.