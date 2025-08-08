В Госдуме назвали лишение Зеленского власти вопросом времени

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник высказал мнение о том, что лишение украинского лидера Владимира Зеленского власти — это лишь вопрос времени. Об этом сообщает News.ru. Он заявил, что с Зеленским невозможно вести переговоры, назвав его «конченной фигурой» в прямом и переносном смысле. По его словам, это делает его нежелательным участником серьезных политических дискуссий. Ранее Виктор Медведчук также отметил беспомощность Зеленского в решении политических вопросов на любом уровне.

Фото: Алексей Фурман / Getty Images