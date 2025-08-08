Рязань
Скончался профессор РГАТУ Владимир Некрашевич
Владимир Некрашевич умер 7 августа 2025 года. Ему было 89 лет. Причина смерти не указана.

Ученый родился в деревне Чеченск Любанского района Минской области 20 марта 1936 года. После окончания Любанской средней школы работал в родном колхозе «Красная смена». Затем с 1955 по 1958 год проходил срочную службу в рядах Советской армии на Балтике (города Кронштадт и Большая Ижора).

С 1958 по 1963 год учился в Ленинградском сельскохозяйственном институте на факультете механизация сельского хозяйства. После окончания работал главным инженером Ломоносовской птицефабрики Ленинградской области, а затем стал старшим инженером в совхозе «Гатчинский».

С 1965 по 1968 год проходил обучение в аспирантуре в Ленинградском СХИ. После защиты кандидатской диссертации в 1969 году работал на факультете механизации сельского хозяйства Рязанского сельскохозяйственного института сначала страшим преподавателем, затем доцентом, заведующим кафедрой, а защитив в 1983 году докторскую диссертацию, профессором, проректором по научной работе. В РГАТУ он проработал 47 лет.

Прощание с Владимиром Некрашевичем состоится 9 августа года в 10:00 перед вторым учебным корпусом РГАТУ (улица Вишневая, дом № 33).

Фото: группа РГАТУ в «ВК»