Сборная ГРПЗ победила в первенстве регионального «Профрадиоэлектрона» по спортивному ориентированию

Команда Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в общекомандном зачете одиннадцатого первенства Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию, приуроченного к 130-й годовщине изобретения радио А. С. Поповым.

Соревнования прошли в Мемориальном парке Рязани. Команда ГРПЗ включала 18 спортсменов из разных подразделений. С помощью спортивной карты и компаса они должны были пройти контрольные пункты, расположенные на местности, в указанном в правилах порядке.

В личном зачете победителями и призерами соревнований стали пять сотрудников завода. Среди женщин старше 45 лет весь пьедестал почета за работницами ГРПЗ. Победила начальник лаборатории Юлия Зинькова, второе место — у ведущего экономиста по планированию Натальи Шаминой, «бронза» — за ведущим инженером-конструктором Ольгой Новиковой. В группе моложе 45 лет второе место заняла комплектовщик изделий и инструмента Дарья Ненастина. Руководитель группы Антон Дубов стал победителем среди мужчин до 45 лет.

«Мероприятие мне очень понравилось. Утренняя пробежка по красивому городскому парку с коллегами зарядила энергией на все выходные. Спортивное ориентирование для меня серьезный вид спорта, ведь, помимо физической нагрузки, необходимо читать карту местности, а это уже разминка для ума. Спасибо организаторам за интересный маршрут. Всем рекомендую принимать участие в подобных мероприятиях», — поделилась впечатлениями ведущий инженер-конструктор ГРПЗ Светлана Косицына.

В одиннадцатом первенстве Рязанской областной профсоюзной организации Российского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности по спортивному ориентированию приняли участие четыре рязанских предприятия: АО «ГРПЗ», ПАО завод «Красное знамя», АО «РПТП «Гранит» и АО «Рязанское конструкторское бюро «Глобус». Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и ценными призами.