Рязанка обокрала знакомую, чтобы купить алкоголь

Рязанка обокрала знакомую, чтобы купить алкоголь. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону в соцсетях.

По предварительной информации полиции, 28-летняя жительница Ряжска в последнее время злоупотребляет спиртным и нуждается в деньгах. Она не работает и «часто просит в долг».

В день преступления женщина зашла домой к знакомой, заметила в прихожей сумочку и забрала ее. На чужие деньги злоумышленница купила спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до шести лет тюрьмы.