Россияне смогут пользоваться интернетом во время ограничений из-за атак БПЛА
Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему, благодаря которой граждане смогут пользоваться такси, доставками и другими социально значимыми ресурсами в условиях ограничений. Инициатива направлена в ФСБ.
Инициатива направлена в ФСБ.