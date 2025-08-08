Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
679
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 150
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 015
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 577
Работодатели в РФ перестали учитывать наличие высшего образования кандидатов
Российские работодатели начали игнорировать дипломы соискателей, следуя примеру международных компаний, таких как Microsoft и Tesla. Об этом заявил Максим Недякин, ведущий эксперт в области HR и соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис», в пресс-центре НСН.

По его словам, высшее образование перестало считаться обязательным атрибутом для успешной карьеры. Если ранее наличие диплома было важным критерием для работодателей, то теперь акцент смещается на личные достижения и потенциал кандидата. «Мы уходим от того, что диплом — это пропуск в жизнь. Всех нанимателей интересует ваши достижения сейчас или ваш потенциал», — отметил Недякин.

В то же время, средняя стоимость обучения в российских вузах составляет 200-250 тысяч рублей, что также ставит под сомнение целесообразность инвестиций в высшее образование без гарантии трудоустройства.