Работодатели в РФ перестали учитывать наличие высшего образования кандидатов

Российские работодатели начали игнорировать дипломы соискателей, следуя примеру международных компаний, таких как Microsoft и Tesla. Об этом заявил Максим Недякин, ведущий эксперт в области HR и соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис», в пресс-центре НСН.

По его словам, высшее образование перестало считаться обязательным атрибутом для успешной карьеры. Если ранее наличие диплома было важным критерием для работодателей, то теперь акцент смещается на личные достижения и потенциал кандидата. «Мы уходим от того, что диплом — это пропуск в жизнь. Всех нанимателей интересует ваши достижения сейчас или ваш потенциал», — отметил Недякин.

В то же время, средняя стоимость обучения в российских вузах составляет 200-250 тысяч рублей, что также ставит под сомнение целесообразность инвестиций в высшее образование без гарантии трудоустройства.