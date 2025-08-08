Прокуратура через суд потребовала расселить рязанцев из аварийных домов

Отмечается, что администрация Ермишинского района в 2015 году признала четыре дома аварийными и подлежащими сносу. Проверка показала, что до сих пор люди там проживают. Прокуратура обратилась в суд с требованием к администрации района расселить дом и снести постройки. Суд удовлетворил иск.

