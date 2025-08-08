Павел Малков: в Рязанской области продолжат развивать библиотечную сферу

В рамках рабочего визита в Рязанскую область статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева и губернатор региона Павел Малков поучаствовали в открытии обновленного филиала № 15 МБУК «Центральная библиотечная система г. Рязани», модернизированного в рамках национального проекта «Семья». Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

С открытием модельной библиотеки жителей микрорайона Приокский и сотрудников учреждения поздравила Министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении. По ее словам, ведомство уделяет большое внимание развитию библиотечной отрасли.

«С 2025 года пространства обновляются в рамках национального проекта „Семья“. Это открывает много возможностей для создания современной инфраструктуры и укрепления духовно-нравственных ценностей», — заявила Ольга Любимова.

Павел Малков отметил, что регион активно участвовал в национальном проекте «Культура», что позволило создать 26 библиотек нового поколения. В 2025 году эта работа ведется по нацпроекту «Семья». Как отметил глава региона, благодаря федеральной поддержке откроют еще четыре модернизированных учреждения.

«Многое удается сделать благодаря тесному взаимодействию с Минкультуры РФ и участию в реализации национальных проектов. С появлением обновленных учреждений открываются новые возможности для сотрудников и посетителей. Модельная библиотека становится центром притяжения для жителей микрорайона. Здесь можно не только взять книги, а интересно провести время, обогатить знания в разных направлениях. Продолжим и дальше развивать библиотечную сферу Рязанской области. Постепенно каждая библиотека должна прийти к такому высокому стандарту», — подчеркнул Павел Малков.

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Жанна Алексеева отметила, что в России в рамках нацпроекта «Семья» создадут более 1200 библиотек, одну из первых открыли в нашем регионе.

«Рязанская область — один из лидеров в развитии библиотечного дела в стране и открытии модельных библиотек в ЦФО. Работа ведется при поддержке федерального центра и Правительства области. Такое сотрудничество всех уровней власти дает возможность читателям получать новые пространства. Модельные библиотеки привлекают школьников и студентов, приобщают целые семьи к чтению и осознанному досугу. Здесь соединяются традиции и инновации, чтобы предоставить каждому человеку возможности для развития и творчества.

Благодаря модернизации в рамках нацпроекта „Семья“ в вашей библиотеке прошли масштабные изменения. Теперь это пространство, где каждый найдет свою книгу и свое призвание. Одним из ключевых направлений работы библиотеки стало героико-патриотическое воспитание молодежи. Отрадно, что эта деятельность на достойном уровне продолжится уже в обновленном пространстве», — заявила она.

Также Павел Малков и Жанна Алексеева осмотрели обновленное учреждение культуры, где реализована новая концепция «СВОЯ библиотека». Они посетили центр книги и чтения, информационный зал, книгохранилище и др.

Благодаря участию в федеральном проекте «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», в 2025 году проведен капремонт помещений, создано комфортное многофункциональное пространство для чтения, работы и творческих занятий, приобретено современное компьютерное, звуковое и фотооборудование, интерактивная панель, графические планшеты.

Также обновлен книжный фонд, закуплено более 4000 новых книг, на данный момент он в целом включает более 24 тысяч изданий. На модернизацию выделяли более 8 млн рублей, большая часть — средства федерального бюджета. Читатели также получили доступ к фонду Президентской библиотеки и другим электронным ресурсам.