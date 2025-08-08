Павел Малков прыгнул с парашютом на День ВДВ

2 августа представители Ассоциации ветеранов СВО и участники первого потока программы «ГЕРОИ62» совершили прыжки с парашютом с высоты 4200 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГЕРОИ 62». Мероприятие прошло на аэродроме, где собрались как ветераны, так и молодые десантники. Инициативу поддержало правительство региона, и к прыжку присоединился губернатор Павел Малков. Он прыгнул вместе с Николаем Тимофеевым, выпускником училища ВДВ и теперь преподавателем, и в воздухе они растянули флаг десантуры, символизируя единство и силу духа десантников.

Фото: ГЕРОИ 62