Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 08
22°
Сбт, 09
20°
Вск, 10
22°
ЦБ USD 79.78 0.4 09/08
ЦБ EUR 92.88 0.22 09/08
Нал. USD 81.10 / 79.80 08/08 18:20
Нал. EUR 94.06 / 95.05 08/08 18:20
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
730
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 193
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 082
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 616
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Павел Малков прыгнул с парашютом на День ВДВ
2 августа представители Ассоциации ветеранов СВО и участники первого потока программы «ГЕРОИ62» совершили прыжки с парашютом с высоты 4200 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГЕРОИ 62». Мероприятие прошло на аэродроме, где собрались как ветераны, так и молодые десантники. Инициативу поддержало правительство региона, и к прыжку присоединился губернатор Павел Малков. Он прыгнул вместе с Николаем Тимофеевым, выпускником училища ВДВ и теперь преподавателем, и в воздухе они растянули флаг десантуры, символизируя единство и силу духа десантников.

2 августа представители Ассоциации ветеранов СВО и участники первого потока программы «ГЕРОИ62» совершили прыжки с парашютом с высоты 4200 метров. Об этом сообщили в телеграм-канале «ГЕРОИ 62».

Мероприятие прошло на аэродроме, где собрались как ветераны, так и молодые десантники.

Инициативу поддержало правительство региона, и к прыжку присоединился губернатор Павел Малков. Он прыгнул вместе с Николаем Тимофеевым, выпускником училища ВДВ и теперь преподавателем, и в воздухе они растянули флаг десантуры, символизируя единство и силу духа десантников.

Фото: ГЕРОИ 62