Лукашенко заявил, что Путин может «послать» Трампа из-за ультиматума по Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических мер против России в случае нерешенности конфликта на Украине. Об этом пишет «Газета. ру». «Он должен понимать, что его могут послать», — сказал Лукашенко.

Трамп ранее заявил, что если конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней, он готов ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, экспортирующих российские энергоносители. Позже он сократил этот срок до 10 дней, что вызвало дополнительные вопросы о его намерениях и возможных последствиях для международной политики.

Фото: РИА Новости Рамиль Ситдиков