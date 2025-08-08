Рязань
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
730
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 193
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
3 082
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 616
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Лукашенко заявил, что Путин может «послать» Трампа из-за ультиматума по Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал недавние заявления Дональда Трампа о возможном введении жестких экономических мер против России в случае нерешенности конфликта на Украине. Об этом пишет «Газета. ру». «Он должен понимать, что его могут послать», — сказал Лукашенко.

Трамп ранее заявил, что если конфликт не будет урегулирован в течение 50 дней, он готов ввести 100-процентные вторичные пошлины против России и стран, экспортирующих российские энергоносители. Позже он сократил этот срок до 10 дней, что вызвало дополнительные вопросы о его намерениях и возможных последствиях для международной политики.

Фото: РИА Новости Рамиль Ситдиков