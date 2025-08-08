Инвалид-колясочник не смог попасть в рязанский онкодиспансер

Отмечается, что из-за сломанного подъемника мужчина не мог попасть в медучерждение несколько дней. Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования.