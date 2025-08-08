Инвалид-колясочник не смог попасть в рязанский онкодиспансер
Инвалид-колясочник не смог попасть в рязанский онкодиспансер из-за сломанного подъемника. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Отмечается, что мужчина не мог попасть в медучерждение несколько дней.
Прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования.