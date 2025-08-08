Группа студентов из Рязани взошла на Эльбрус

Семь студентов РГУ имени Есенина взошли на Эльбрус. Отмечается, что из 7 только четверо смогли подняться на вершину горы. «Наша экспедиция на Эльбрус прошла великолепно. Мы выполнили все поставленные цели — взошли на высшую точку России — западную вершину Эльбруса высотой 5 642 метра. У нас сложился дружеский теплый коллектив, в котором было очень комфортно развиваться и расти. Я получил много новых впечатлений и укрепил свою физическую форму», — отметил один из участников восхождения.

Группа студентов из Рязани взошла на Эльбрус. Об этом сообщает ГТРК «Ока».

