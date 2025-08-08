ЦБ РФ прокомментировал возможность запрета на снятие наличных с депозитов

Зампред Банка России Алексей Заботкин назвал невозможным введение запрета на снятие наличных с банковских депозитов, предупредив о катастрофических последствиях для экономики и финансовой стабильности. Подобные ограничения нарушили бы права вкладчиков и разрушили банковскую систему. Распространяемые слухи о замораживании вкладов являются необоснованными и опасными.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что установка запрета на снятие наличных с депозитов в кредитных организациях невозможна и приведет к разрушительным последствиям для экономики. Об этом пишет ТАСС.

Заботкин подчеркнул, что подобные меры были бы крайне вредными для финансовой системы страны. «Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял», — отметил он.

В последнее время в Telegram-каналах начали распространяться слухи о возможной заморозке вкладов, что вызвало обеспокоенность среди граждан и бизнеса. Центральный банк неоднократно подчеркивал абсурдность таких идей, указывая на то, что это грубейшее нарушение прав граждан и компаний распоряжаться своими активами.

В ЦБ добавили, что подобные меры подорвали бы основы банковской системы и финансовую стабильность страны, поскольку банки привлекают свободные средства для выдачи кредитов заемщикам.