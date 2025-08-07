Звезду «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за избиение человека

Звезду «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он избил человека. По данным канала, все произошло в столичном районе Измайлово возле гостиницы «Альфа». Предварительно, Иракли оскорблял сборную России из-за чего услышал в ответ претензии в свой адрес. После певец набросился на потерпевшего и избил его.

Звезду «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали за избиение человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Звезду «Фабрики звезд» Ираклия Пирцхалаву оштрафовали на 15 тысяч рублей за то, что он избил человека.

По данным канала, все произошло в столичном районе Измайлово возле гостиницы «Альфа». Предварительно, Иракли оскорблял сборную России из-за чего услышал в ответ претензии в свой адрес. После певец набросился на потерпевшего и избил его.