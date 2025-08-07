Жителя Йошкар-Олы оштрафовали за нападение на полицию в Сасово

Сасовский районный суд признал жителя Йошкар-Олы виновным в нападении на сотрудника полиции, что квалифицируется по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел в марте этого года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан полицейскими патрульно-постовой службы в Сасово, куда он приехал на вахту. Во время задержания подсудимый начал сопротивляться и пытался вступить в драку с правоохранителями. В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Сасовский районный суд признал жителя Йошкар-Олы виновным в нападении на сотрудника полиции, что квалифицируется по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщает пресс-служба суда, инцидент произошел в марте этого года, когда мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был задержан полицейскими патрульно-постовой службы в Сасово, куда он приехал на вахту.

Во время задержания подсудимый начал сопротивляться и пытался вступить в драку с правоохранителями.

В ходе судебного разбирательства мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.