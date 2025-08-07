За ночь российские ПВО ликвидировали 82 украинских беспилотника

За ночь российские средства ПВО успешно уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ. Из общего числа беспилотников 31 был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — над Ростовской областью, 9 — над Краснодарским краем, 8 — над акваторией Черного моря, 7 — над Волгоградской областью, 4 — над Белгородской областью, 1 — над Курской областью, 1 — над Орловской областью. Пострадавших при атаке нет.