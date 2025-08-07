За два летних месяца рязанский лечебный санаторий посетили более 1000 детей

За два летних месяца в Рязанском детском клиническом санатории памяти В. И. Ленина 34 ребенка прошли реабилитацию, санаторно-курортное лечение получили более 1000 юных жителей региона. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Реабилитация в июне и в июле проводилась для детей с заболеваниями органов дыхания, костно-мышечной системы, дисфункцией желчного пузыря, патологией зрения.

Специалисты Рязанского детского клинического санатория используют лечебные процедуры в соответствии с клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи: галотерапия, аэроионотерапия, водная дорожка, массаж, лазеротерапия, аппликация горным воском и другие методы.