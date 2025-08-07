Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
18°
ЦБ USD 79.38 -0.81 08/08
ЦБ EUR 92.66 -0.35 08/08
Нал. USD 81.00 / 80.00 07/08 18:35
Нал. EUR 94.11 / 94.00 07/08 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
541
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 061
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 820
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 470
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врачи провели в Рязани вторую лечебную процедуру «ребенку-бабочке»
Диагноз поставлен 12-летнему пациенту с рождения. Ребенок находится на диспансерном наблюдении с 2019 года. Отмечается, что из-за хрупкости кожи детей с такой болезнью называют «дети-бабочки». Как уточнили в минздраве, это редкое генетическое заболевание. Болезнь проявляется спонтанным появлением пузырей на различных участках кожи, с последующим образованием рубцов, при незначительном механическом воздействии или без него. В лечебное учреждение доставили препарат «Виджувек» (МНН Беремаген геперпавек) для местной генной терапии ран у пациента.

В Рязанском кожно-венерологическом диспансере провели лечебную процедуру второму пациенту с тяжелым орфанным заболеванием — буллезный эпидермолиз. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Диагноз поставлен 12-летнему пациенту с рождения. Ребенок находится на диспансерном наблюдении с 2019 года.

Отмечается, что из-за хрупкости кожи детей с такой болезнью называют «дети-бабочки». Как уточнили в минздраве, это редкое генетическое заболевание. Болезнь проявляется спонтанным появлением пузырей на различных участках кожи, с последующим образованием рубцов, при незначительном механическом воздействии или без него.

В лечебное учреждение доставили препарат «Виджувек» (МНН Беремаген геперпавек) для местной генной терапии ран у пациента. Медперсонал в начале 2025 года прошел специальное обучение для нанесения лекарства, так как процедура имеет ряд особенностей.