Воспитанник рязанского IT-куба стал участником международного лагеря BRICS Camp

Воспитанник рязанского «IT-куба» Владимир Варнацкий отправился на десятидневную образовательную смену в международный лагерь BRICS Camp. Об этом сообщило Министерство образования Рязанской области.
Его участие стало возможным благодаря победе команды «IT-куба» в программе «Классная страна», в рамках которой была разработана программа профориентационного путешествия «Аэро-Нейро Рязань». Эту программу признали одной из лучших в стране. На ее реализацию выделили квоту.
В лагере BRICS Camp Владимир, вместе с ребятами из других регионов, участвует в интенсивной образовательной и профориентационной программе. Он имеет возможность совершенствовать навыки межкультурного общения и развивать ораторское мастерство, изучая актуальные темы экономики, бизнеса, технологий, дипломатии и международных отношений.
Фото: Минобразования Рязанской области