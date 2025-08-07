Воспитанник рязанского IT-куба стал участником международного лагеря BRICS Camp

Воспитанник рязанского «IT-куба» Владимир Варнацкий выиграл поездку в международный лагерь BRICS Camp благодаря успеху своей команды в конкурсе программы «Классная страна». Там он проходит интенсивную образовательную программу, развивает навыки межкультурного общения и ораторского мастерства, изучая экономику, бизнес, технологии, дипломатию и международные отношения.

Его участие стало возможным благодаря победе команды «IT-куба» в программе «Классная страна», в рамках которой была разработана программа профориентационного путешествия «Аэро-Нейро Рязань».

Его участие стало возможным благодаря победе команды «IT-куба» в программе «Классная страна», в рамках которой была разработана программа профориентационного путешествия «Аэро-Нейро Рязань». Эту программу признали одной из лучших в стране. На ее реализацию выделили квоту.

В лагере BRICS Camp Владимир, вместе с ребятами из других регионов, участвует в интенсивной образовательной и профориентационной программе. Он имеет возможность совершенствовать навыки межкультурного общения и развивать ораторское мастерство, изучая актуальные темы экономики, бизнеса, технологий, дипломатии и международных отношений.

