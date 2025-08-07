В Рязанской области начался сезон охоты на боровую и полевую дичь

5 августа в Рязанской области начался сезон охоты на боровую, степную и полевую дичь. Об этом сообщило Министерство природопользования по региону. Охотиться можно только с подружейными собаками, которые должны иметь соответствующую справку. Напоминаем, что 25 июля уже стартовал сезон охоты на болотно-луговую дичь. Охота с подружейными собаками разрешена для группы из не более чем трех охотников. Минприроды призывает всех охотников соблюдать «Правила охоты».

