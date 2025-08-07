Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 07
21°
Птн, 08
22°
Сбт, 09
21°
ЦБ USD 80.19 0.14 07/08
ЦБ EUR 93.01 0.5 07/08
Нал. USD 81.06 / 80.50 07/08 12:00
Нал. EUR 94.16 / 94.50 07/08 12:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
459
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 015
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 709
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 430
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Рязани в ДТП пострадал 6-летний мальчик
Об этом сообщает пресс-служба ГАИ. Около 17:10 вблизи дома 144 по Михайловскому шоссе 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к наезду на автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 45-летний рязанец. В результате удара «Хендай Солярис» столкнулся с другим автомобилем той же марки, которым управляла 41-летняя жительница Рязани. В результате происшествия пассажир «Нивы», 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в медучреждение для оказания помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

6 августа в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ.

Около 17:10 вблизи дома 144 по Михайловскому шоссе 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к наезду на автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 45-летний рязанец.

В результате удара «Хендай Солярис» столкнулся с другим автомобилем той же марки, которым управляла 41-летняя жительница Рязани. В результате происшествия пассажир «Нивы», 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в медучреждение для оказания помощи.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция