В Рязани в ДТП пострадал 6-летний мальчик

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ. Около 17:10 вблизи дома 144 по Михайловскому шоссе 79-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 «Нива» не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к наезду на автомобиль «Хендай Солярис», за рулем которого находился 45-летний рязанец. В результате удара «Хендай Солярис» столкнулся с другим автомобилем той же марки, которым управляла 41-летняя жительница Рязани. В результате происшествия пассажир «Нивы», 6-летний мальчик, получил травмы и был доставлен в медучреждение для оказания помощи. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция