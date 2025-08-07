В Рязани, около здания ЗАГСа, женщине стало плохо
В четверг, 7 августа, возле Дворца торжеств на Московском шоссе в Рязани женщине внезапно стало плохо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Подслушано в Рязани». Очевидец сообщил, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи, проводя сердечно-легочную реанимацию. «Уже минут 5-7 делают массаж сердца», — уточнил автор поста. Официальных сообщений по данному инциденту пока не поступало.
Фото: Подслушано в Рязани