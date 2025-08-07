В России заметили противоречие предлагаемого запрета для мигрантов Конституции

Запрет на бесплатное обучение в школах для детей мигрантов противоречит Конституции России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александра Реута. Он отметил, что согласно основному закону страны, право на бесплатное образование распространяется на всех, включая иностранцев. «Это общее право для всех людей, находящихся на территории Российской Федерации. Бесплатное образование доступно в рамках общего образования, а также в системе среднего профессионального образования. В высших учебных заведениях оно предоставляется на конкурсной основе», — подчеркнул Реут.

Фото: Максим Кимерлинг / ТАСС