В России за год цены на фастфуд выросли до 25%
В России средний чек в заведениях быстрого питания за год вырос на 20-25%. Об этом
Отмечается, что потребительское поведение осталось прежним, но заметно выросла стоимость блюд. Удорожание продукции собеседник издания связал с повышением себестоимости ингредиентов, ростом расходов на персонал, логистику и аренду.