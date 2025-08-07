В России за год цены на фастфуд выросли до 25%

Отмечается, что потребительское поведение осталось прежним, но заметно выросла стоимость блюд. Удорожание продукции собеседник издания связал с повышением себестоимости ингредиентов, ростом расходов на персонал, логистику и аренду.

В России средний чек в заведениях быстрого питания за год вырос на 20-25%. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на сооснователя сети ресторанов FROM Ибрагима Аушева.

