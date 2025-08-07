Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Итоги года New
Публикации
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
Вчера 13:17
459
«Зеленый сад» бесплатно проводит реконструкцию домов в Борках
Газ в дом пенсионерки провели два года назад, сегодня в...
1 августа 13:56
1 015
Победители «Подбелки». Кто выигрывал музыкальный фестиваль за последни...
В преддверии ежегодного музыкального фестиваля «Подбелк...
25 июля 11:10
2 709
Участник СВО Сергей Исаев рассказал о работе в «Зеленом саде»
В «Зеленом саде» уже несколько месяцев трудится герой С...
22 июля 15:08
2 430
В России предложили ввести штраф за отказ уступить место беременным в транспорте
Сергей Малинкович выступил с предложением создать в общественном транспорте специальные места для беременных и пожилых людей, выделив их цветом или знаками. Причиной инициативы стало ухудшение культуры поведения пассажиров, игнорирующих просьбы уступить место, а порой и проявляющих агрессию. Нарушители будут привлекаться к административной ответственности с возможным штрафом в тысячу рублей. Идея направлена на рассмотрение спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а сам законопроект планируют назвать «антихамским законом».

Политик Сергей Малинкович предложил ввести специализированные места в общественном транспорте для беременных и пожилых людей. Об это пишет издание «Абзац».

Он отметил, что необходимость в таких местах обусловлена ухудшением культуры поведения пассажиров. По его словам, многие люди игнорируют просьбы уступить место, а иногда даже оскорбляют тех, кто обращается с такой просьбой.

Малинкович подчеркнул, что среди нарушителей есть как молодежь, так и приезжие из соседних стран, которые не знакомы с нормами поведения в общественном транспорте. Он предложил обозначить специальные места для беременных и пенсионеров цветом или знаком на стекле. Нарушителей, занимающих эти места и не реагирующих на просьбы уступить, планируется привлекать к административной ответственности с возможным штрафом в размере 1000 рублей.

Политик также сообщил, что партия намерена обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с этой инициативой. Он выразил надежду, что новый закон получит название «антихамский закон», если будет принят.