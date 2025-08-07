В России предложили проводить тренировочные ЕГЭ в формате настоящего экзамена

Возможность сдавать выпускникам ОГЭ и ЕГЭ в условиях, «максимально приближенных» к настоящему экзамену, должен проработать Рособрнадзор совместно с регионами. Отмечается, что на данный момент тестовые экзамены (пробники) проводят только по избранным предметам, поэтому популярностью пользуются частные курсы, предоставляющие возможность написать такой экзамен. «Нужно дать ребятам возможность через цифровую платформу записаться и поехать сдать соответствующий тест не у себя в школе, как многие делают, а в незнакомых условиях, приближенных к условиям сдачи», — объяснил он.