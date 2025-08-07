В России предложили отменить штрафы за тонировку и тюнинг

В России предложили отменить штрафы за тонировку и тюнинг. Об этом 7 августа сообщило ТАСС.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

Авторы инициативы предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента. На данный момент водители должны платить за нарушение 500 рублей.

Как указали депутаты, тонировка стекол защищает пассажиров от «вредного солнечного излучения» и помогает сохранять более низкую температуру в салоне машины. Кроме того, как считают авторы законопроекта, тонировка может служить дополнительной защитой от краж и угонов, а также уменьшить ослепление водителя ярким светом фар встречных автомобилей.

В отзыве правительства, по данным ТАСС, отмечается, что кабмин не поддерживает предлагаемый законопроект.