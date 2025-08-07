В России опустились цены на автомобили впервые за несколько лет

По данным агентства «Автостат», в России средневзвешенная стоимость нового автомобиля в первые шесть месяцев 2025 года составила 3,14 миллиона рублей, а подержанного — 1,14 миллиона рублей. Это снижение цен произошло после нескольких лет роста с 2020 по 2024 год. Сравнивая с аналогичным периодом прошлого года, стоимость новых автомобилей снизилась на 2%, а подержанных — на 3%. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что средневзвешенная цена нового автомобиля второй год подряд остается выше отметки в 3 миллиона рублей.

