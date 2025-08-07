В РГУ назвали самые востребованные специальности 2025 года
Отмечается, что в этом году самыми популярными среди поступающих стали специальности, связанные с психологией, дефектологией, иностранными языками, литературой, социологией и маркетингом.
В РГУ назвали самые востребованные специальности 2025 года. Информация появилась в официальном паблике вуза ВК.
Отмечается, что в этом году самыми популярными среди поступающих стали специальности, связанные с психологией, дефектологией, иностранными языками, литературой, социологией и маркетингом.