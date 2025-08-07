В Касимове произошел пожар из-за непотушенной спички

6 августа в 18:46 в городе Касимове поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Об этом сообщает МЧС по Рязанской области. На место происшествия выехали 5 человек и 2 единицы техники для тушения огня. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Хозяйка дома во время приготовления пищи бросила непотушенную спичку в мусорное ведро, что привело к возгоранию. Она не смогла самостоятельно потушить пожар, в результате чего огнем была повреждена кухня на площади около 2 квадратных метров.

Фото: МЧС Рязанской области