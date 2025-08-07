В июле в Рязани незначительно снизились цены на вторичное жилье

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле 2025 года на рынках вторичной недвижимости крупнейших городов России наблюдается стагнация цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в миллионниках составила 143 000 рублей, что на 0,3% выше уровня июня. Объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился на 1%. В то же время в Рязани ситуация отличается: медианная стоимость квадратного метра готового жилья уменьшилась на 0,8%, достигнув 94 000 рублей. При этом объем предложения вторичного жилья в городе увеличился на 1,4%. Медианная полная стоимость готовой квартиры в июле составила 4,3 миллиона рублей, а средняя площадь квартиры — 48,1 квадратного метра.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в июле 2025 года на рынках вторичной недвижимости крупнейших городов России наблюдается стагнация цен. Медианная стоимость квадратного метра готового жилья в миллионниках составила 143 000 рублей, что на 0,3% выше уровня июня. Объем предложения на рынке этих городов за месяц незначительно снизился на 1%.

В то же время в Рязани ситуация отличается: медианная стоимость квадратного метра готового жилья уменьшилась на 0,8%, достигнув 94 000 рублей. При этом объем предложения вторичного жилья в городе увеличился на 1,4%. Медианная полная стоимость готовой квартиры в июле составила 4,3 миллиона рублей, а средняя площадь квартиры — 48,1 квадратного метра.