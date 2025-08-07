Ушел из жизни пионер сотовой связи Рязани Валерий Евгеньевич Изряднов

Ушел из жизни Валерий Евгеньевич Изряднов, который скончался на 78-м году жизни. Он родился в июле 1948 года и на протяжении многих лет занимал важные должности в Рязанской области. В советское время Валерий Евгеньевич был секретарем Московского райкома КПСС, а в период становления новой России стал одним из первых руководителей рязанского филиала компании МТС, способствуя развитию сотовой связи и интернета в регионе. Кроме своей профессиональной деятельности, Изряднов также проявил себя как художник. Его картины украшают дома рязанцев и общественные пространства города. Прощание с Валерием Евгеньевичем состоится 8 августа 2025 года в 09:45 по адресу: улица Право-Лыбедская, дом 37.

