Рязанец незаконно хранил дома самодельный револьвер
Полицейские обследовали дом 66-летнего мужчины и в шкафу подсобного помещения нашли боевой револьвер и 10 патронов калибра 5,6. Экспертиза установила, что он был кустарно переделан из сигнального пистолета 1994 года выпуска. Выяснилось, что мужчина легально купил сигнальный пистолет больше 10 лет назад, когда был в командировке, и переделал в боевой. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужчина в Скопине незаконно хранил самодельный револьвер. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Полицейские обследовали дом 66-летнего мужчины и в шкафу подсобного помещения нашли боевой револьвер и 10 патронов калибра 5,6.
Экспертиза установила, что он был кустарно переделан из сигнального пистолета 1994 года выпуска. Выяснилось, что мужчина легально купил сигнальный пистолет больше 10 лет назад, когда был в командировке, и переделал в боевой.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.