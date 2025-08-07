Рязанец незаконно хранил дома самодельный револьвер

Полицейские обследовали дом 66-летнего мужчины и в шкафу подсобного помещения нашли боевой револьвер и 10 патронов калибра 5,6. Экспертиза установила, что он был кустарно переделан из сигнального пистолета 1994 года выпуска. Выяснилось, что мужчина легально купил сигнальный пистолет больше 10 лет назад, когда был в командировке, и переделал в боевой. Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.