Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 7 августа

До 17:00 холодной воды не будет по адресам: Октябрьский городок, дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 32; Куйбышевское шоссе, дом № 14/1; Трудовая, дом № 1 корпус 1.