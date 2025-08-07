Рязанцев предупредили о поддельных письмах от ГИБДД

Мошенники стали активно рассылать гражданам поддельные письма от ГИБДД. Сообщается, что злоумышленники используют фишинговые методы, рассылая письма с информацией о нарушениях ПДД и предложением сразу оплатить штраф через ссылку. Письма содержат реальные данные получателя. Файлы внутри сообщений маскируются под постановления о штрафах, а ссылка ведёт на поддельные ресурсы, похожие на государственные сервисы или банковские страницы. Там у пользователей пытаются украсть реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений.

Мошенники активизировались, обманывая граждан с помощью поддельных писем от ГИБДД. Об этом написали в телеграм-канале «Рязанской полиции».

Член комитета Госдумы по информационной политике, Антон Немкин, предупреждает о новом виде мошенничества, при котором жертвы получают электронные сообщения с уведомлением о нарушении ПДД и требованием оплатить штраф.

В письмах содержится информация, кажущаяся достоверной: реальное имя получателя, номер автомобиля и другие персональные данные. К сообщению прикреплён PDF-файл, оформленный под официальное постановление. В письме также имеется кнопка «оплатить сейчас», ведущая на сторонние сайты.

Переход по ссылке может привести к фальшивым ресурсам, которые имитируют интерфейсы государственных или банковских сервисов. На таких сайтах мошенники запрашивают данные банковских карт и коды подтверждения из СМС. В некоторых случаях пользователи попадают на заражённые сайты, которые устанавливают вредоносное ПО на их устройства, позволяя мошенникам получить доступ к личной информации.

Настоящие уведомления о штрафах отправляются только через официальные каналы, такие как «Госуслуги». Гражданам рекомендуется быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.