Рязань «встала» в 9-балльные пробки

Пробки в Рязани образовались в четверг, 7 августа. Заторы образовались на Северной и Южной окружных, Муромском, Касимовском, Московском шоссе, на улицах Спортивной, Дзержинского, Есенина, Чапаева, Каширина, Вокзальной, Семинарской, Кудрявцева, и так далее. На улице Есенина, Южной и Северной окружной произошли ДТП.