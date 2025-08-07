Россиян могут лишать наследства из-за отсутствия общения с родителем

Верховный суд РФ постановил, что полное прекращение общения с родителем может служить основанием для лишения наследства. Это решение принято по делу жительницы Новокузнецка, пропустившей шестимесячный срок подачи заявления о принятии наследства после смерти отца. Ранее суды трех инстанций поддержали женщину, однако ВС РФ отменил их решения, отметив, что проживание в другом городе не освобождает от обязанности поддерживать отношения и вовремя узнавать о смерти родственника. Дело отправлено на новое рассмотрение с учетом позиции Верховного суда.

Верховный суд РФ принял важное решение, касающееся наследственных прав, установив, что полное прекращение общения с отцом может стать основанием для отказа в наследовании. Об этом пишет РИА Новости.

Это постановление стало результатом дела жительницы Новокузнецка, которая столкнулась с проблемой получения наследства после смерти своего отца.

После развода мужчина некоторое время поддерживал связь с дочерью и выплачивал алименты, однако позже переехал в Москву и прекратил общение. В 2022 году он скончался, и женщина обратилась к нотариусу с просьбой принять наследство. Однако ей было отказано, так как прошло более шести месяцев с момента смерти наследодателя, а имущество уже было распределено между вдовой и сыном покойного.

Женщина решила оспорить это решение в суде, и три инстанции встали на её сторону. Тем не менее, Верховный суд отменил предыдущие решения, указав, что расстояние между местами проживания не может считаться уважительной причиной для пропуска срока оформления наследства.

«Причина не является уважительной, поскольку не лишала истца возможности проявить внимание и заботу о судьбе наследодателя и при наличии такого интереса своевременно узнать о его смерти и, соответственно, реализовать свои наследственные права в предусмотренном порядке и в установленный законом срок», — решил суд.

Дело направлено на пересмотр с указанием учесть замечания Верховного суда.